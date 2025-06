Bucchioni: "Chi glielo fa fare a Pioli di accettare la Nazionale? Non ci andrà. Procede bene la trattativa con la Fiorentina"

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione attuale in casa Fiorentina… e della Nazionale Italiana: “Sinceramente imbarazzante. La Federazione attuale sta portando il calcio italiano allo sbaraglio, a livelli che non corrispondono all'Italia. Pioli? Io ho visto un suo messaggio di approvazione sul fatto che la trattativa con la Fiorentina sta andando avanti. La sensazione è che la Viola sia vicina, sicuramente in Nazionale non ci va. Perché è una persona intelligente, così come Ranieri… Chi glielo fa fare? I problemi sono tutti nella catena di comando, piena di incapaci”.

E aggiunge: “In un momento così, serve gente che ci metta la faccia e che soprattutto abbia dignità. Mandare in panchina un allenatore già esonerato, invece, è pazzesco. Che queste persone siano inadeguate all'interno della FIGC è palese. E Abodi dov'è? Io lo conoscevo bene, lo reputo un dirigente illuminato, invece si è perso”.