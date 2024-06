La firma del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio toccando i temi più caldi di casa Fiorentina in vista del prossimo calcio mercato.

‘La Fiorentina ha parlato di ’miglioramento' ma va capito fino a dove ci sarà'

“Al di là dei nomi che circolano, ora servirà capire i tempi dei movimenti. La Fiorentina però sa bene da mesi che il centravanti è un’esigenza fondamentale. Qualche movimento immaginavo fosse già iniziato ed invece no. È un problema di Palladino così come lo è stato per Italiano ed occorre aspettare. Non credo a nomi come Guirassy o Dovbyk in ottica viola. Bisogna capire cosa vuole fare la Fiorentina, che nella scorsa conferenza stampa ha dato un sostantivo, una definizione alla stagione: ‘miglioramento’. Retegui migliora il livello di Nzola e Belotti sicuramente, così come Pinamonti, ma fino a dove? Assieme a lui, se arrivasse un centrocampista di spessore, allora le cose cambiano. Se però parte Gonzalez, il miglioramento non c’è, pertanto serve attendere. Pradè ha parlato di 99% e questo non fa ben sperare. Non lo ha voluto togliere dal mercato, e significa che l’argentino è sul mercato come tutti gli altri”.

‘Non credo che Nzola sarà ceduto, Terracciano miglior viola dello scorso anno'

"Per me Terracciano è stato il miglior giocatore della Fiorentina dello scorso anno e lo terrei con Martinelli come vice per capire se questo ragazzo di cui tutti parlano bene possa essere al livello della Serie A. Non credo che Nzola verrà ceduto perchè sarebbe un bagno di sangue e immagino sarà la punta di scorta. Italiano al Bologna? Dubito che quest'anno possano giocare un'altra finale europea ovviamente, altro discorso per la Coppa Italia. Auguro all'ex tecnico viola di fare bene in una piazza che è simile a quella della Fiorentina.