Il giornalista Alfredo Pedullà ha fatto il personale punto sul mercato della Fiorentina, ad meno di una settimana dalla fine della sessione invernale. Di seguito i vari temi trattati:

‘Palladino può essere il grimaldello per Bondo in viola, su Fagioli…’

“La Fiorentina è molto molto attiva sul mercato, vuole prendere un centrocampista e un esterno offensivo. Bondo è uno dei nomi individuati e piace molto alla società viola, calciatore che corrisponde perfettamente a quelle che sono le caratteristiche indicate da Palladino. Il tecnico viola ha allenato Bondo a Monza e lo conosce bene, la sua presenza può essere il grimaldello giusto per sbloccare il tutto. Anche il Milan aveva seguito il giocatore, e pure l’Atalanta”.

“Sullo sfondo per la Fiorentina c’è anche Nicolò Fagioli, che dovrebbe lasciare la Juventus. Ci sono stati dei contatti, per il calciatore serve un’offerta che non sia un prestito con diritto di riscatto. Fagioli è fuori da ogni tipo di rotazione in bianconero”.

‘Valentini non ha aperto al Monza, se la Fiorentina farà cassa…’

“Pablo Marì è un promesso sposo della Fiorentina ormai da fine dicembre, ma le società non hanno mai trovato accordi per inserire contropartite nell’operazione. Valentini non ha mai aperto al Monza e i brianzoli sono andati su Palacios dell’Inter. Kouame ha deciso di non spostarsi in prestito, l’Empoli può investire sul giocatore. Se la Fiorentina riuscirà a fare cassa, aspettiamoci qualcosa sul fronte esterno offensivo. Ikone intanto è sempre più vicino al Como, con la formula del prestito anche senza obbligo”.