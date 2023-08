I convocati della Fiorentina per la Sela Cup: e alla fine Amrabat rimane a Firenze. Infantino subito in lista, rientra anche Terracciano

La Fiorentina ha da poco diramato la lista dei convocati selezionati da mister Vincenzo Italiano per la Sela Cup a Newcastle. Rimane fuori Sofyan Amrabat, che dunque non parte per l'Inghilterra insieme al resto della squadra, in attesa di sviluppo sulla trattativa col Manchester United.

Torna a disposizione Terracciano, dopo aver saltato l'amichevole di Grosseto. Ancora niente da fare per Barak, Niccolò Pierozzi e Sottil. Mentre è subito convocato il nuovo arrivato Gino Infantino.

Di seguito, la lista dei convocati: Amatucci, Biraghi, Bonaventura, Brekalo, Cerofolini, Comuzzo, Cordeiro Dos Santos DODO’, Duncan, Gonzalez, Ikoné, Infantino, Jovic, Kayode, Kokorin, Kouamé, Mandragora, Martinelli, Martinez Quarta, Mendonca CABRAL, Milenkovic, Munteanu, Parisi, Ramos Melo ARTHUR, Ranieri, Sabiri, Terracciano e Vannucchi.