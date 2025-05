L’ex difensore viola Roberto Galbiati ha parlato a Toscana TV, esprimendosi su varie questioni di casa Fiorentina, attuali e meno, oltre che sulle prospettive finali della squadra di Palladino.

’Difficilissimo ottenere anche la Conference, anzi penso che…’

“La squadra mi è sembrata nervosa, la vittoria col Bologna è arrivata con la grinta anche se non col gioco ma non credo che riabiliti la squadra agli occhi dei tifosi. Rimangono degli attriti e la contestazione arrivata lo evidenzia. I tifosi non sono contenti di quanto fatto dall’allenatore. Vediamo cosa succederà a Udine, ma sarà difficilissimo ottenere anche la Conference, anzi penso che il Lecce non vincerà all’Olimpico con la Lazio, credo che sia la squadra che maggiormente rischi di retrocedere. Dopo le 8 vittorie consecutive ai tifosi era venuta l’acquolina in bocca pensando all’Europa, anche giustamente”.

’Troppo tempo per capire come giocare senza Bove, su Fagioli…’

“Palladino ha avuto delle buone idee, ma ha anche fatto scelte discutibili e rischiato di perdere la panchina, ha delle colpe. Penso all’intuizione del ruolo di Bove ma prima alla partenza con un modulo che non andava. Poi ci sono volute tantissime partite per capire come giocare senza Bove, con i nuovi giocatori ha poi scelto nuovamente di stravolgere la squadra. La Fiorentina ha ceduto tutti gli esterni ed è tornata al 3-5-2. Fagioli? Capisco perchè la Juventus lo ha lasciato andare. Ha dimostrato sotto l’aspetto caratteriale di non riuscire a reggere certe pressioni. Ha giocato tre partite bene e poi si è perso”.