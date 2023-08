La Roma cade in casa dell'Hellas Verona. Bene il Milan contro il Torino. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminate le gare di questo secondo sabato di Serie A.

Colpaccio dell'Hellas Verona, che vince per la seconda volta di fila, a questo giro contro la Roma di Mourinho grazie a un gol di Duda e uno di Ngonge. Per i giallorossi a segno Aouar. Finisce 2-1 per i gialloblù, con i capitolini fermi a un solo punto.

Facile vittoria invece per il Milan che vince 4-1 contro il Torino. A segno Giroud (doppietta su rigore), oltre a Theo Hernandez e Pulisic. Per i granata segna Schuurs.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 6, Verona 6, Fiorentina 3, Inter 3, Napoli 3, Atalanta 3, Juventus 3, Lecce 3, Frosinone 3, Monza 3, Roma 1, Salernitana 1, Cagliari 1, Torino 1, Lazio 0, Udinese 0, Bologna 0, Genoa 0, Sassuolo 0, Empoli 0.