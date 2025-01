In attesa della decisione definitiva, il Monza aggiorna sulla vendita dei biglietti per la Fiorentina

Il Monza aggiorna in queste ore sulla vendita dei biglietti per la partita di lunedì 13 gennaio con la Fiorentina. La distribuzione è sospesa in attesa delle decisioni del comitato per la sicurezza. A seguire si riporta il comunicato ufficiale del club brianzolo:

L'aggiornamento del Monza

"La vendita dei tagliandi è sospesa in attesa delle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. Quanto sopra è stato stabilito dalla Determinazione n. 55/2024 del 30/12/2024 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive".

Il precedente comunicato

In precedenza, il 30 dicembre la società lombarda era uscita con quanto segue: "AC Monza informa i propri tifosi che a partire dalle ore 10:00 di lunedì 30 dicembre saranno disponibili i biglietti per la 20° giornata di Campionato Serie A Enilive, Monza – Fiorentina, che si disputerà lunedì 13 gennaio alle ore 20:45. NB: in attesa delle disposizioni da parte delle autorità competenti, i residenti nella regione Toscana non potranno procedere con l’acquisto".