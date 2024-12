Edurne De Gea: "Trascorreremo le feste a Firenze per stare accanto a David. Il nostro primo Natale in Italia, non vedo l'ora"

Il Natale è alle porte e la famiglia De Gea si ricomporrà per queste festività. E' in arrivo a Firenze anche la compagna del portierone della Fiorentina, Edurne, che è una cantante famosa in Spagna. E ci sarà anche la figlia della coppia, Yanay, che sta per compiere tre anni.

“Mi sto godendo quest'anno attraverso i suoi occhi (della figlia ndr) - ha detto Edurne - ed è meraviglioso. Trascorreremo le feste a Firenze, andrò lì per un paio di settimane, sarà il nostro primo Natale in Italia e non vedo davvero l'ora”.

E poi: “Mi rimpinzerò, assieme ai miei genitori e a mio fratello che stanno arrivando, porto tutti con me. Dato che David deve lavorare, andiamo tutti lì da lui".