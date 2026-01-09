Ferrara: "Ndour è un mistero, non ne capisco le qualità. Baldanzi? Se arriva al posto di Gudmundsson..."

Il noto giornalista Benedetto Ferrara ha commenttato la situazione della Fiorentina al Pentasport di Radio Bruno. Dall'arrivo di Brescianini al rendimento di Kean, Ferrara ha parlato tutti i temi più importanti in casa viola.

La partita contro la Lazio

“Nelle ultime due gare abbiamo visto una reazione - ha detto Ferrara- anche se Vanoli farebbe bene a riproiettare il primo tempo giocato a Roma con la Lazio, per far capire come non giocare. Dopo aver subito il classico gol dell'ex, qualche settimana fa sarebbe naufragata, ma invece ha reagito. La vittoria sarebbe stata troppo, quindi prendiamoci questo punto”.

Il bomber viola

Ferrara prosegue parlando del periodo di alti e bassi di Moise kean: “ A 25 anni io non ti devo coccolare, non ne hai 18. Non lo conosco personalmente, quindi non lo posso giudicare, ma chiaramente è un giocatore particolare. I contratti non sono fatti solo di soldi, ma anche di permessi e molto altro. Uno come lui ha bisogno di essere la star, anche se questo essere star non vada a svantaggio della squadra, per esempio deve capira di guardarsi intorno quando ha la palla tra i piedi”

Il mercato

Infine Ferrara commenta il rendimento stagionale di alcuni singoli e le voci di mrcato più insistenti: "Sohm e Ndour sono due misteri. Del secondo non riesco proprio a capirne le qualità. Evidentemente negli allenamento qualche segnale lo dà, ma penso che Brescianini prenderà il suo posto. Baldanzi? Dipende come vorrà giocare Vanoli, se rientra in uno scambio con Gudmundsson sono perplesso. Sarebbe strano mandare via l'isalendese ora che sta entrando in palla fisicamente e mentalmente.