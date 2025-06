Gudmundsson e una situazione complessa. Il processo non dà certezze e il Genoa fa muro alle richieste viola

La Repubblica edizione Genova parla questa mattina anche del mercato del Grifone e della situazione che riguarda Albert Gudmundsson. L'islandese è ancora virtualmente viola, con la Fiorentina che però dovrà decidere entro il 18 giugno se opzionare il diritto di riscatto da 17 milioni o meno.

I tempi per il riscatto

Il quotidiano riporta come dal 15 al 18 giugno i viola potranno riscattare il giocatore avvisando il Genoa e la federazione con una Pec, ma in questo caso dovranno farlo alle condizioni già pattuite, dunque sborsando i famosi 17 milioni dell'accordo firmato quest'estate.

La Fiorentina vuole rassicurazioni. O uno sconto

La Fiorentina però in queste ore sta cercando di fissare un colloquio con i dirigenti rossoblù per avere rassicurazioni in vista del filone giudiziario che vede coinvolto l'islandese e che non vedrà fine prima di settembre/ottobre o per cercare uno sconto vista la vicenda ancora aperta.

Ma il Genoa fa muro

Da questo punto di vista però, scrive il quotidiano, il Genoa è un muro di gomma: o 17 milioni o il giocatore torna in rossoblù. Una situazione complessa. In tutto questo è proprio il Genoa ad avere il mercato bloccato in attesa di conoscere il futuro del giocatore islandese, che pesa non poco nell'economia del club.