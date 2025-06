La Fiorentina lavora in regia e guarda verso Milano: due idee e due piste. Tra riflessioni e problemi di fondo

La Fiorentina pensa a un colpo di spessore per il nuovo centrocampo di Stefano Pioli, che alla società viola avrebbe chiesto un regista da aggiungere alla lista dei centrali che saranno dalla prossima stagione saranno orfani di Adli e Folorunsho, con Cataldi in bilico.

Pista nerazzurra

Prima manifestazione d'interesse indiretta dei viola per Kristjan Asllani dell'Inter. Classe 2002, ex Empoli, con il prezzo del cartellino che si aggira intorno ai 14 milioni di euro. Per capire meglio le cifre servirà una vera e propria trattativa. Da capire anche la volontà del ragazzo, in nerazzurro chiuso da Calhanoglu. Servirà inevitabilmente tempo.

Pista rossonera

L'altra idea si chiama Ismael Bennacer, che è stato nel Milan di Stefano Pioli. Ha passato gli ultimi mesi a Marsiglia in prestito, ma il club francese non è intenzionato a riscattarlo a 12 milioni. Il nodo è l'ingaggio: 4 milioni di euro a stagione. La stessa cifra che percepirà De Gea dopo il rinnovo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.