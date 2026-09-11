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Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina in mano a De Gea, la richiesta di scuotere il gruppo

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Due pagine sulla Fiorentina per il Corriere dello Sport-Stadio

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In primo piano troviamo: “La Vola nasce a Venezia”. Sottotitolo: “Vanoli al debutto bis C’è la vecchia difesa   In attacco tocca a Beto”. 

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Qui leggiamo: “Fiorentina in mano a De Gea”. Sottotitolo: “In un momento così difficile al capitano è richiesta la capacità di scuotere il gruppo”. Di spalla infine il commento: “Cercasi carattere”

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