Ripa: "Con Vanoli zero favoritismi, vuole una Fiorentina che lotta. Avete visto con Fagioli a Genova?"

Roberto Ripa, ex Fiorentina, ha espresso la sua opinione intervenendo a Lady Radio e giudicando l'arrivo di Vanoli sulla panchina gigliata.

Le parole di Ripa

“Mi sembra che Vanoli stia adottando un approccio molto diretto e faccia poche preferenze. Avete visto con Fagioli a Genova? Non è nemmeno andato a fare riscaldamento. Io credo che in questo momento voglia dare spazio e fiducia solo a chi gli offre maggiori certezze per costruire una Fiorentina pronta a lottare e combattere"

E sul mercato

“Mercato? Ma come si può pensare ora di prendere uno o due giocatori, chi serve, chi non serve… La Fiorentina deve uscire da questa situazione così come è. Ha le qualità per farlo, assolutamente”.