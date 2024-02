Gregucci: "La Fiorentina sarà più tosta del Bayern Monaco. Ma la Lazio vincerà"

In vista di Fiorentina-Lazio di domani, il doppio ex Angelo Gregucci (ex vice allenatore viola, ex calciatore biancoceleste) ha parlato della sfida a Lalaziosiamonoi.it, sottolineando la difficoltà della trasferta a Firenze per i biancocelesti: “Contro la Fiorentina è più tosta rispetto alla partita contro il Bayern Monaco. Però la Lazio vincerà comunque”.

Sulla Champions League della Lazio: "Le motivazioni sono buone, ce la può fare a passare il turno. Anche perché si trova contro forse il peggior Bayern Monaco degli ultimi venti anni".