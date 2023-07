Resta ancora distanza tra Fiorentina e Castrovilli: piace ad una big ed in caso di mancato rinnovo...

Uno dei grandi nodi da sciogliere in casa Fiorentina è senza ombra di dubbio quello relativo a Gaetano Gastrovilli: il centrocampista classe ’97 ha il contratto che lo lega ai viola che va in scadenza nel giugno 2024, e per il momento non ci sono novità in merito.

Secondo quanto riportato poco fa da TMW entourage del giocatore e dirigenza viola stanno continuando a lavorare per trovare un’intesa che possa accontentare le parti: il giocatore ha da sempre dato la priorità alla Fiorentina ma resta ancora molta distanza tra domanda ed offerta.

Come sottolineato però nelle ultime settimane sul giocatore sarebbe piombato un altro club di Serie A, il Napoli di Aurelio De Laurentiis: i rapporti tra club sono ottimi, e per questo il club partenopeo non farà niente per forzare la situazione, ma in caso di mancato rinnovo la pista campana potrebbe essere quella più facilmente percorribile.