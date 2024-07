Nel segno del ragazzo prodigio Lamine Yamal, la Spagna batte la Francia in rimonta ed è la prima finalista di EURO2024

Termina la prima delle due semifinali di EURO2024. Stasera si giocava Spagna-Francia, considerata da tanti una finale anticipata visto il valore delle Nazionali, e le Furie Rosse hanno confermato tutti i loro punti di forza mostrati nelle gare precedenti.

Spagna prima finalista

Spagna-Francia termina 2-1. Succede tutto nella prima mezz'ora di gara: aprono Les Bleus con colpo di testa di Kolo Muani (unico gol su azione della Nazionale di Deschamps nell'intero Europeo), poi la rimonta spagnola. Il pareggio è una perla stupenda di Lamine Yamal, un delizioso sinistro a giro sul secondo palo che rientra di diritto tra le migliori rete della competizione. Il definitivo vantaggio arriva poco dopo, non basta la deviazione di Koundé su tiro di Dani Olmo.

La Spagna conquista la finale di EURO2024 meritatamente, così come la Francia non convince mai fino in fondo per il traguardo numero uno.