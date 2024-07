L'episodio incriminato dell'Europeo e la somiglianza con un fatto con Martinez Quarta protagonista

In Germania continua a far discutere il mancato rigore concesso ai tedeschi dall'arbitro Taylor nella sfida contro la Spagna agli Europei per il fallo di mano commesso da Cucurella. Sky Sport sottolinea come in un estratto del "media-briefing" che il responsabile degli arbitri Uefa, l'italiano Roberto Rosetti, tenne alla vigilia di Euro2024 per spiegare le linee guida regolamentari - tra l'altro - proprio sui falli di mano.

Rosetti, spiegando quando un penalty non va fischiato in quanto la posizione del braccio è regolare in quanto naturale e vicina al corpo, ha citato anche l'episodio con protagonista Martinez Quarta nella finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos (sul quale i greci avevano protestato a lungo), avallando la decisione di non concedere il penalty. Un intervento, quello del difensore viola, che pur non identico assomiglia al "fattaccio" con protagonista l'arbitro Taylor. Senza dimenticare che un'eventuale revisione per il calcio di rigore avrebbe riguardato anche la precedente posizione e poi un tocco di braccio in attacco di Fullkrug prima del tiro di Musiala.