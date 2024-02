A Sky Sport ha parlato Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, nel post partita contro il Frosinone. Queste le parole del mister viola: "Oggi siamo entrati con lo spirito giusto in campo, quello che avevamo abbandonato a 4 minuti dalla fine a Lecce. E per questo abbiamo 3 punti in meno in classifica. Oggi siamo entrati con convinzione. Abbiamo fatto gol con tutti ed era importante trovare la prima vittoria dell'anno.

E su Belotti: “Il Gallo ha una grande voglia e merita questo gol, mi ha stupito per la voglia e la fame che mi ha mostrato. Deve essere quello di Belotti lo spirito di ogni giocatore in un reparto offensivo che gioca come noi. Spesso quest'anno non siamo riusciti a farlo. Adesso dobbiamo continuare con spirito e fiducia, che non abbiamo mai perso. Questo è alla base di tutto"

E sul coro per lui da parte della Fiesole: "Ieri abbiamo avuto un confronto con i ragazzi della Fiesole e in queste occasioni ci diciamo sempre tutto quello che c'è da dire. Ne usciamo sempre carichi. Mi fa piacere che abbiano fatto questo coro per me, per chi fa calcio questo è una delle vittorie più belle. Sono dei trascinato, questa è una curva che determina. Questo incontro conferma che la gente crede in noi, vuole uno spirito battagliero rispetto a questo gennaio ed è una cosa che vuole vedere tutto il Franchi. Poi esistono i momenti, dove gira tutto bene e a volte tutto male. Mercoledì abbiamo un'altra partita e dobbiamo continuare con questa atmosfera. Per avere la conferma sul campo c'è da spingere forte in allenamento, non ci sono scelte definitive"

E su Quarta: “Quando gli avversari ce lo consentono, i nostri difensori hanno la libertà di impostare e cercare direttamente gli attaccanti. Quarta ha il piede per farlo e per mandare i suoi compagni in porta. Se si può arrivare direttamente lassù lo facciamo”