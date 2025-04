Il rinnovo di De Gea? La Fiorentina non vuole definire il tutto in modo unilaterale. Il pensiero del portierone conta, eccome!

Il portiere della Fiorentina David De Gea è stato protagonista, per l'ennesima volta, di una prestazione al di là dell'immaginazione nella serata di San Siro. Come riporta il Corriere Fiorentino la dirigenza gigliata è già al lavoro per rinnovare il contratto all'estremo difensore spagnolo, così da trattenerlo a Firenze, almeno, per un'altra stagione.

Un rinnovo non unilaterale

Nel contratto annuale firmato la scorsa estate è presente una clausola a favore del club, che permette il rinnovo fino al 2026 con ingaggio raddoppiato (arrivando a circa 2 milioni). La Fiorentina però non vuole definire il tutto in modo unilaterale, per questo motivo sta sondando il terreno per capire se da parte del portiere e del suo entourage c'è piena condivisione e volontà di proseguire in viola.

Trattenere i migliori

Come detto dal patron viola Commisso la società cercherà di trattenere tutti i migliori calciatori, se anche questi lo vorranno. Il rinnovo dunque non è ancora stato messo nero su bianco, ma le intenzioni e le volontà sono chiare.