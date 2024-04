Riflessioni in corso per il presente...ma anche per il futuro

La scelta più importante che Italiano dovrà fare in vista del match di Conference League contro il Viktoria Plzen, riguarda Gonzalez: è possibile privarsene in questo momento?

L'infortunio maledetto

L'argentino è stato fondamentale nella prima parte della stagione. Senza i suoi gol nei play off, la formazione viola non sarebbe stata nemmeno nella fase a gironi della competizione, senza contare quanto fatto dopo, almeno fino al maledetto infortunio contro il Ferencvaros che è stato uno spartiacque per la sua annata.

Riflessioni in corso

Su La Gazzetta dello Sport di stamani si legge che ci sono riflessioni in corso su di lui, riguardanti il presente ed il futuro. I tifosi viola si aspettano di rivedere la 'vecchia versione' del giocatore e magari anche un bis di quanto fatto l'anno scorso, quando alla vigilia della gara contro il Lech Poznan disse "Domani ci penso io" e così fu.

Futuro in Premier?

In estate poi, forse, si riaprirà la prospettiva di un passaggio in Premier League, ma per ora c'è la voglia di trascinare la Fiorentina verso traguardi che l'anno scorso sono stati solo sfiorati.