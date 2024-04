Italiano pronto a una rivoluzione. E una riflessione verrà fatta anche su Gonzalez

Dal campionato alla Conference League, dalla Juventus al Viktoria Plzen. Cambiano scenari e avversari e il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è pronto a rivoluzionare la squadra.

La Viola ne cambia cinque

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono cinque (almeno) i cambi previsti per l'impegno di giovedì prossimo, rispetto ovviamente a quanto visto a Torino.

Una rotazione di uomini che parte da Beltran come trequartista al posto di Barak. C'è necessità anche di un uomo nuovo a centrocampo e in questo caso più Lopez di Arthur che è uscito dai radar in questo periodo. Parisi spera in una maglia a sinistra, potrebbe esserci Quarta per Ranieri (sempre se sta bene) e infine fuori Kouame per Sottil.

Riflessione su Gonzalez

Una riflessione verrà fatta inoltre su Gonzalez, anche se è difficile rinunciare all'argentino.