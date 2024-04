Altro giro, altro legno. Il protagonista bene o male, per la Fiorentina, è sempre lo stesso: Nico Gonzalez. L'esterno viola nel secondo tempo ha sfiorato il pareggio con un bel sinistro a giro, miracolosamente respinto da Szczęsny sulla traversa. Per l'argentino è il sesto legno in Serie A. Il giocatore più sfortunato del massimo campionato italiano insieme a Johan Vasquez del Genoa, che affronterà i viola nella prossima partita di Serie A in programma lunedì.

Proprio il Grifone è la seconda squadra che ha colpito più legni in campionato (15) alle spalle, nemmeno a dirlo, della Fiorentina che è a quota 17 pali e traverse colpiti. Al Franchi, dunque, sarà sfida anche contro la sfortuna per le due compagini. Lo riporta il sito buoncalcioatutti.it