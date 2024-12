Riecco Adli: influenza superata e maglia da titolare prenotata contro il Cagliari

Mancava di fatto solo lui contro l'Empoli, se non consideriamo il portiere. Yacine Adli è pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo della Fiorentina nella partita di domenica contro il Cagliari dopo l'influenza che lo ha tenuto per precauzione ai box.

Il centrocampista ex Milan scenderà in campo dal primo minuto al fianco di Cataldi, ricomponendo quella coppia in mediana che tanto bene ha fatto in questa prima parte di stagione. Per il resto ci sarà la miglior Fiorentina, a partire da De Gea che ritorna tra i pali. Unico dubbio a sinistra, dove Sottil è in vantaggio su Kouamé. Lo scrive il Corriere dello Sport.