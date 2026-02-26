Malusci: "Paratici ha cambiato il clima della Fiorentina. Comuzzo deve farsi da parte e lavorare per riprendersi il posto"

L'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato a Radio Bruno, esprimendosi sull'arrivo di Paratici nella dirigenza viola, chiudendo poi con alcune considerazioni su Pietro Comuzzo.

‘Paratici ha cambiato l’aria alla Fiorentina'

"Quando in uno spogliatoio arriva una figura dello spessore di Paratici il clima cambia, si sta ad ascoltare. Non è banale che dopo il suo arrivo i risultati della Fiorentina siano migliorati. A lui può fare riferimento Vanoli, e la squadra ha una persona a cui parlare, che dà un sostegno importante. L'allenatore è solo si può trovare in difficoltà nel dover fare una serie di scelte, avere una figura come Paratici come spalla può dare una maggiore sicurezza”.

"Comuzzo? La crescita di un calciatore passa anche da momenti come questo. Lo scorso anno ha fatto un campionato straordinario e alla fine era stato messo un po' da parte. In questa stagione non è riuscito a ripetersi e non ha dato garanzie a livello di rendimento e personalità. Anche Ranieri, dopo aver perso la fascia di capitano e la titolarità, ha passato un periodo difficile. Gli vanno fatti i complimenti per come ha saputo farsi da parte e così deve fare anche Comuzzo, riflettendo e lavorando sodo per riprendersi il posto".