L'ex arbitro di Serie A Gianpaolo Calvarese ha commentato sui social la decisione di Marinelli di espellere per doppia ammonizione il difensore del Torino Dembelé, che prima si è reso protagonista di un fallo su Gosens, poi di una trattenuta plateale nei confronti di Folorunsho. Questo quanto scrive l'ex arbitro sui social:

“Rosso esagerato a Dembelé in Fiorentina-Torino. Continuo a dire che la decisione che porta all'espulsione deve essere inattaccabile. Seppur supportabile, per me non è un secondo giallo che porta al rosso per due motivi. Il primo: la trattenuta non avrebbe portato a un’azione importante (la difesa è schierata); Il secondo: non c’è platealità (quindi antisportività), che deve essere data dal tempo della trattenuta e da una maglia che si allunga”.