Conferma privata. Avanti con Palladino: l'allenatore della Fiorentina non è in bilico, ma i risultati dovranno cambiare

Se nelle precedenti partite erano arrivate le parole della società viola, questa volta la conferma della fiducia della Fiorentina nei confronti di Raffaele Palladino è arrivata in forma privata. I dirigenti viola hanno contattato l'allenatore gigliato per ribadire che al momento non è in bilico, ma che tutto il club si augura presto un cambio di rotta nei risultati.

La classifica, infatti, rispecchia ad oggi quelli che sono gli obiettivi stagionali, ma un ulteriore peggioramento delle prestazioni e della posizione potrebbe mettere in bilico anche la posizione dell'allenatore viola. Al momento, però, nessuno scossone in vista. Lo scrive tuttomercatoweb.com.