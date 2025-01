Era l'8 dicembre e al Franchi la Fiorentina strappava a fatica di misura l'ultima vittoria in campionato contro il Cagliari. La squadra sotto la Curva Ferrovia: canti, cori, entusiasmo. Era l'ottava vittoria di fila in Serie A e l'entusiasmo non poteva che essere alle stelle. In appena un mese e mezzo, quell'atmosfera sembra essere solo un lontano ricordo.

Dal malumore contenuto ai fischi assordanti

E se contro Udinese e Napoli il malumore era stato piuttosto contenuto, al fischio finale del match contro il Torino i fischi sono stati sonori per la squadra di Palladino. Fischi e cori che hanno accompagnato il gruppo viola dal termine fino al rientro negli spogliatoi.

2 punti in 6 partite

Nelle ultime 6 partite sono solo 2 i punti raccimolati dalla compagine viola, che ora guarda alla gara contro la Lazio come un match da dentro o fuori. Eppure è tutto così strano, perché le parole di Palladino hanno pur sempre un fondo di verità incontrovertibile: la squadra è sesta e con la quarta miglior difesa.

Un tonfo sonoro

Poi però c'è il campo e la delusione. Quella vera. Quella di una tifoseria che ha visto tre finali perse negli ultimi tre anni. Quella di una squadra che aveva fatto sognare una città intera con una grande cavalcata sicuramente sopra le aspettative. E poi il tonfo, sonoro, di chi cade dall'alto e si fa male. Fischi di amarezza, rabbia e paura. La paura di un'ennesima stagione alla rincorsa della “coppetta”, che sarebbe inaccettabile (sì, è la Conference).

Un 'altra dimensione

Firenze vuole un'altra dimensione. Che ha vissuto in passato e che ha accarezzato fino a un mese fa. Quei fischi non hanno un nome preciso, se non la faccia della delusione. Serve svoltare. Subito. Ma lo diciamo ormai da diversi giorni, che prima o poi diventeranno troppi. Le avversarie mica stanno a guardare.