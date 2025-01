Palladino ultima spiaggia? Due scenari suggestivi per la sostituzione. Ma la Fiorentina rinnova la fiducia

L'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, è finito al centro della critica dopo un pareggio a dir poco deludente, ottenuto dalla squadra contro il Torino, inserito anche in un contesto in cui i viola hanno conquistato la miseria di due punti nelle ultime sei gare.

Due ipotesi per la sostituzione

C'era già chi parlava della sfida con la Lazio, in programma domenica sera, come ultima spiaggia per il tecnico viola, enunciando due possibili scenari per la sua sostituzione: l'arrivo di Igor Tudor e quello più suggestivo di un toscanaccio verace come Maurizio Sarri.

Fiducia incassata

Però, secondo La Gazzetta dello Sport, la società sta con lui. Palladino alla vigilia aveva ribadito di aver incassato la fiducia di Commisso (e della moglie Catherine) dagli Usa e ieri non c'è stata nessuna uscita a gamba tesa da parte del club; solo lunedì scorso, il direttore sportivo, Daniele Pradè, aveva lanciato i propri strali dopo il KO di Monza.