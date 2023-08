Solo una suggestione per la Fiorentina: Zaniolo lascia la Turchia e si trasferisce in Premier League

È stato una suggestione anche per la Fiorentina Nicolò Zaniolo, che però non tornerà in Serie A. Il classe ‘99 ex Roma passa dal Galatasaray all’Aston Villa. Il giocatore cresciuto nel vivaio viola è ufficialmente un giocatore dei Villains da stasera, e giocherà agli ordini di mister Emery.

Il giocatore toscano nato a Massa si trasferisce in Inghilterra con la formula del prestito.

Ecco il tweet della società claret and blue di Birmingham che annuncia l'operazione: