Il Cagliari cerca disperatamente un portiere. Terracciano nel mirino, ma c'è anche un'altra opzione

Un portiere della Fiorentina è oggetto d'interesse per il Cagliari. I sardi sono alla disperata ricerca di un portiere, vista l'affidabilità vacillante di Simone Scuffet, che ha perso il posto da titolare. Piace Pietro Terracciano, in uscita dal club viola e possibile partente a gennaio… ma non solo.

Il Cagliari non guarda solo a Terracciano

Il Cagliari è sì interessato a Terracciano, ma non è l'unico nome a piacere. Come riporta Alfredo Pedullà, il ds rossoblù Bonato ha messo gli occhi anche su Elia Caprile, che al Napoli è riserva di Meret e non trova spazio.