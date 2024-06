Le formazioni ufficiali di Georgia-Repubblica Ceca: ecco la scelta di Hasek sul viola Barak

Alle ore 15 la sfida tra Georgia e Repubblica Ceca, vallda per la seconda giornata del Gruppo F, apre il sabato di Euro24. Nonostante il ct dei Cechi operi ben tre cambi rispetto all’esordio contro il Portogallo, per cercare maggior incisività offensiva, il centrocampista della Fiorentina Antonin Barak parte nuovamente dalla panchina: spazio a Jurasek, Cerny (incontrato dai viola ai tempi del Twente) e Hlozek. In casa Georgia invece sono pochi i cambi, con i georgiani che si affidano alla coppia offensiva Mikautadze-Kvaratskhelia.

Queste le formazioni ufficiali delle sue squadre:

GEORGIA (3-4-3): Mamardashvili; Kverkveliya, Kashia, Dvali; Kakabadze, Mekvabishvili, Kochorashvili, Tsitaishvili; Davitashvili, Mikautadze, Kvaratskhelia. All. Sagnol

REPUBBLICA CECA (3-4-3): Stanek; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Provod, Soucek, Jurasek; Cerny, Schick, Hlozek. All: Hasek