Tensione Pellegrini-Fiorentina: "Che c... vuoi?". E Dybala gli fa da spalla

Momenti di tensione all'intervallo di Roma-Fiorentina; la panchina viola si è riversata sull'arbitro e sul quarto uomo per il gol tardivo di Dovbyk.

“Che c…o vuoi?”

I giocatori giallorossi però non sono rimasti a guardare e anzi sono intervenuti a muso duro. In particolare Pellegrini che, stando a quanto raccontato da Chiamarsi Bomber, ha fronteggiato un membro dello staff gigliato con un bel: “Che c…o vuoi?”. In questo era spalleggiato da Dybala.

Pellegrini out

Animi surriscaldati. E non è un caso che Ranieri ha pensato bene di lasciare lo stesso Pellegrini nello spogliatoio, facendo entrare al 46' Pisilli per evitare guai.