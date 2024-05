Caso Torino, arrivano le scuse della squadra: "Episodio grave e inaccettabile. Verranno presi provvedimenti"

Il gemellaggio tra Fiorentina e Torino è uno dei più antichi, e un evento come quello della tragedia di Superga - di cui il 4 maggio ricorreva il 75esimo anniversario - lega inevitabilmente le due tifoserie. A tal proposito nei giorni scorsi è scoppiato un caso a seguito di un video pubblicato sui social dal portiere granata Gemello, in cui in sottofondo si sentivano alcuni membri della squadra irridere i tifosi che stavano rendendo maggio alle vittime dell'incidente aereo.

Le scuse della squadra

In questi minuti il Torino ha pubblicato sui propri canali ufficiali una lettera di scuse da parte della squadra: “Ciò che è successo sabato scorso ha lasciato in tutti noi un profondo dispiacere. Vogliamo far sentire la nostra voce per chiedere umilmente scusa a tutti, consapevoli della gravità di quanto è accaduto. Ci sentiamo tutti responsabili, non ci sono buoni e cattivi. Ne abbiamo parlato al nostro interno e abbiamo preso i provvedimenti del caso, e altrettanto ha fatto la Società, subito intervenuta. Ora massima concentrazione per le prossime tre partite: noi ci crediamo ancora. Sempre forza Toro”.