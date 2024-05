Tante pretendenti, ma Sarri è un osso duro: l'ex tecnico della Lazio ha già rifiutato quattro proposte

Dopo l'addio alla Lazio il nome di Maurizio Sarri è diventato una sorta di sogno per i tifosi della Fiorentina, se non altro per il suo curriculum. Il tecnico, ex Chelsea e Juventus tra le altre, ha ormai le stimmate del “big” e vederlo sulla panchina viola significherebbe puntare a obiettivi molto più ambiziosi.

Tanti estimatori, ma Sarri è un osso duro

Un sogno, appunto, che probabilmente resterà tale. Un po' perché la Fiorentina sembra direzionata verso altri tipi di profili, un po' perché Sarri pare avere non poche pretese. Al punto - secondo quanto riporta TMW - di aver già rifiutato ben quattro proposte da varie parti del mondo. In Italia Cairo lo vorrebbe come successore di Juric al Torino, in Francia invece c'è il Marsiglia che ad oggi potrebbe rappresentare l'opzione più intrigante.