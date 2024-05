Mijatovic fa il tifo per la Fiorentina: "Non me la perderò assolutamente prima di Real Madrid-Bayern. I viola meriterebbero la finale"

La Fiorentina avrà un tifoso speciale stasera, un giocatore che ha vestito la maglia viola e che viene ricordato e amato dai tifosi anche per quel gol decisivo con la maglia del Real Madrid contro la Juventus nella finale di Champions League del 1998.

Mijatovic fa il tifo per la Fiorentina

Stiamo parlando ovviamente di Predrag Mijatovic, raggiunto dai microfoni di Sky Sport: “Prima di Real Madrid-Bayern Monaco non mi perderò assolutamente la partita della Fiorentina. Vorrei tanto che la squadra di Italiano vincesse, si merita di andare di nuovo in finale. Sarebbe una cosa molto positiva per il calcio italiano e per Firenze”.