Graziani: "Ora non bisogna parlare di Italiano, Biraghi o Commisso, ma solo tifare la Fiorentina. Per le critiche ci sarà tempo"

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: "Ogni squadra deve avere il suo equilibrio tattico, e l'allenatore deve scegliere i giocatori giusti per trovarlo. Noi giochiamo con tanti giocatori sulla carta offensivi, ma che poi non riescono a rendersi davvero pericolosi. Ikoné e Nico Gonzalez ad esempio, ma anche Beltran, si spendono tanto ma poi non incidono in zona gol. Mi fido di Italiano, mi auguro faccia le scelte giuste stasera".

“Non è il momento di criticare”

Poi ha aggiunto: “Se la Fiorentina parte con atteggiamento difensivo è peggio, perché porta più uomini nella propria area e rischia di prendere gol. Noi ci dobbiamo fidare della bravura dell'allenatore, poi tocca ai giocatori rimanere concentrati. Stasera bisogna solo tifare la squadra viola e sperare di raggiungere di nuovo la finale, per criticare ci sarà tempo ma non è questo il momento”.