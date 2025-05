L’ex difensore viola Roberto Galbiati è intervenuto a Toscana TV per fare un bilancio sulla stagione della Fiorentina che si è appena conclusa. Nella sua analisi l’ex calciatore gigliato ha avuto modo di esprimersi anche su Palladino.

‘La Fiorentina ha conquistato la Conference sul campo’

“La qualificazione alla Conference League quest’anno la Fiorentina l’ha conquistata sul campo, lo scorso anno invece arrivando ottava, grazie anche al fatto che 5 squadre andavano in Champions League. La conferma di Palladino dipendeva in gran parte dalla conquista o meno dell’Europa. Se la Fiorentina avesse fatto 65 punti ma fosse stata fuori da tutto, i ragionamenti sarebbero stati diversi. La Lazio alla vigilia dell’ultima giornata lottava ancora potenzialmente per la Champions”.

‘Palladino merita 7 e anche la Fiorentina, ora è legittimato a chiedere calciatori’

“Era troppo importante non essere fuori dall’Europa, anche se magari non era quella che si aspettava Commisso. Significa avere un ranking sempre più alto come squadra, altro aspetto importante. Per me la stagione della Fiorentina merita un 7, ovvio che tutto dipendeva dalla gara di Udine, altrimenti sarebbe stata da 5. Palladino ha avuto alti e bassi, ma la Fiorentina ha fatto 65 punti ed è arrivata sesta, c’è poco da dirgli, anche lui merita 7. Per primo ho considerato sbagliata la scelta di confermarlo, ma alla fine dei conti aveva ragione Commisso. Ora l’allenatore viola è stato legittimato ed ha ancora più forza per chiedere che gli vengano acquistati giocatori”.