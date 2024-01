Prima il mercato, poi la semifinale di Supercoppa: oggi Napoli e Fiorentina si incontrano per Barak

Il Napoli e la Fiorentina, accomunate dalla semifinale di Supercoppa che si giocherà domani sera ma anche dal mercato. I partenopei intanto hanno soffiato ai viola Ngonge, ma c'è un altro nome che da tempo si trova sul taccuino di De Laurentiis.

Oggi l'incontro a Riyad

Stiamo parlando ovviamente di Antonin Barak, che piace molto anche a Walter Mazzarri. Secondo quanto scrive TMW, oggi sarà una giornata importante in tal senso perché a Riyad il presidente De Laurentiis incontrerà i vertici della Fiorentina per capire se ci sono i margini per definire l'accordo e portare Barak a Napoli.