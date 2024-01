Duro comunicato congiunto da parte dei tifosi del Napoli della Curva A e della Curva B arrivato a poche ore dallo svolgimento della partita contro la Fiorentina, valida per la semifinale di Supercoppa.

“La cammellata con trofeo”

Gli ultras azzurri puntano il dito sulla sede della manifestazione, l'Arabia Saudita: "In riferimento alla 'cammellata con trofeo' - si legge - organizzata per il vil denaro dalla Lega Calcio e chiamata "Supercoppa Italiana di Riyad", che vede venduto un trofeo nazionale usando sconosciuti beduini al posto di chi quella maglia la segue ovunque, la sostiene e la difende".

“Non troviamo il senso di chiamarla ‘Supercoppa Italiana’”

E ancora: "Non troviamo il senso di chiamarla ancora "Supercoppa Italiana" quando proprio i tifosi italiano non potranno assistervi. Nell'etimologia della parola rispetto c'è scritto: "Sentimento che porta a riconoscere i diritti, il decoro, la dignità di qualcuno e quindi astenersi da ogni manifestazione che possa offenderli". E' per il significato di questa parola, che continuate a mettere sulle maglie e in ogni stadio, che avrete sempre il nostro disprezzo! Buona cammellata!".