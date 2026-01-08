Il Genoa di De Rossi spreca una grande occasione contro il Milan di Allegri e resta alla portata della Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Si conclude con Milan-Genoa la 19° giornata di campionato, con le due squadre che hanno pareggiato per 1-1.
La cronaca della gara
Il Genoa sale in cattedra al 28' con Malinovskyi che serve un bel pallone tagliato in mezzo all'area di rigore per Colombo che elude la marcatura di Gabbia e mette a segno l'1-0. Poco dopo il Milan ha una grande occasione con Fofana che non trova il colpo di testa da due passi dalla porta. Nella ripresa viene invece annullato un gol ai rossoneri per un tocco di braccio di Pulisic. Il pareggio per i padroni di casa arriva in pieno recupero al 92' con il colpo di testa di Leao. Al 98' l'arbitro assegna poi un calcio di rigore per i rossoblù per fallo commesso da Bartesaghi su Ekhator: dal dischetto si presenta Stanciu che spara però il pallone sopra la traversa, e la gara finisce così in parità
Come cambia la classifica
Con questo pareggio il Milan resta al secondo posto in classifica andando a 39, mentre il Genoa sale a quota 16, a 3 sulla Fiorentina. Ricordiamo che domenica alle ore 15 i viola sfideranno i rossoneri al ‘Franchi’.
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 42, Milan 39, Napoli 38, Roma 36, Juventus 36, Como 33, Atalanta 28, Bologna 26, Udinese 25, Lazio 25, Sassuolo 23, Torino 23, Cremonese 22, Cagliari 19, Parma 18, Lecce 17, Genoa 16, Verona 13, Fiorentina 13, Pisa 12.