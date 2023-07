Terzic saluta la Fiorentina: ormai ai dettagli la trattativa con il Salisburgo. Tutti i dettagli

Terzic al Red Bull Salisburgo: ci siamo, secondo quanto scrive l’esperto di mercato Alfredo Pedullà.

La trattativa per il trasferimento del terzino sinistro al club austriaco era in stato avanzato già da qualche giorno. In questi minuti le parti stanno limando gli ultimi dettagli. La Fiorentina ha valutato il cartellino del serbo fra i 5 e i 6 milioni di euro.

D'altronde, con l'arrivo di Fabiano Parisi e il rinnovo di capitan Biraghi, non c'era più spazio nella rosa per il laterale connazionale di Milenkovic e Jovic.