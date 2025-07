Habemus data, ecco quando arriva Pioli a Firenze. Annuncio ufficiale a breve

Finalmente ci siamo. L'arrivo del nuovo allenatore della Fiorentina è imminente. Sky Sport rivela in questi minuti che l'annuncio ufficiale di Stefano Pioli è atteso nelle prossime ore.

Ecco quando arriva Pioli

Stefano Pioli

Per domenica è previsto l'arrivo a Firenze del tecnico ex Al Nassr nonché campione d'Italia col Milan. Dal giorno dopo l'inizio del ritiro estivo che avrà luogo al Viola Park. Insomma, ci siamo: l'era del Pioli-bis sta per cominciare.