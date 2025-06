Quando Baturina era un obiettivo della Fiorentina. Ora il Como lo prende al doppio dell'offerta viola

Il Como è pronto a mettere a segno un colpo sul mercato. Martin Baturina, trequartista croato, è infatti ad un passo dai lariani. Con in tasca il sì del ragazzo, che ha già parlato con Fabregas, i lombardi hanno avviato una trattativa con la Dinamo Zagabria per abbassare le richieste sul cartellino. La cifra iniziale di 30 milioni è stata ritenuta troppo alta: l’obiettivo del Como è quello di definire presto l’affare per una cifra complessiva sui 22-25 milioni, bonus inclusi. E le sensazioni sono positive.

Quando Baturina era un obiettivo della Fiorentina

Il Corriere dello Sport ricorda che Baturina lo scorso anno era finito nel mirino della Fiorentina, ma l’affare non andò in porto a causa delle differenze tra domanda e offerta. Il club di Commisso si era fermato ad una proposta da 12 milioni più 3 di bonus: una cifra ritenuta bassa dalla società balcanica, che si immaginava già allora di poterci guadagnare di più. Il Como, ora, affonderà il colpo dove la Fiorentina non era riuscita.