Quest'oggi l'ex esterno di Fiorentina e Parma Alberto Di Chiara ha avuto modo di analizzare come arrivano le squadre di Palladino e Chvu alla partita di domani pomeriggio. Questo un estratto delle sue considerazioni a Lady Radio:

“Quella di domani è una partita difficile per la Fiorentina. Sappiamo bene come sia difficile nel nostro campionato fare dei pronostici, c’è un equilibrio al ribasso. In questo caso qui la Fiorentina è senza dubbio in un momento positivo, con una vittoria ha la possibilità di rimanere agganciata al treno delle squadre che cercano un piazzamento europeo. La Fiorentina adesso è ottava ma vincendo una partita hai comunque la possibilità di salire al quinto posto, mentre se invece dovessi perdere sprofonderesti”.

“E' difficile fare previsioni in Serie A, ma domani la Fiorentina è favorita”

Ha anche aggiunto: “Adesso è molto difficile fare una previsione anche per la situazione che sta vivendo il Parma, molto delicata rispetto a quello che è stato abituato a vivere nelle ultime stagioni. La partita di domani probabilmente è più impotente per loro che per noi, va ricordato che comunque stanno lottando per restare in Serie A le pressioni sono tante. La Fiorentina ha una buona occasione per confermare il suo ottimo stato di forma e dare continuità di risultati in vita del rush finale”.

“La Fiorentina deve continuare a vincere per puntare in alto e tener dietro il Milan”

Ha poi concluso: “E’ uno di quegli appuntamenti che, soprattutto per la Fiorentina, se non affrontato al massimo può riservare brutte sorprese. Sulla carta i viola comunque rimangono i favoriti, vincere ti aiuterebbe a tenere a distanza il Milan, uscito vittorioso dalla trasferta di Udine. Purtroppo siamo ancora in una posizione di classifica in cui dobbiamo stare attento anche a quelle dietro”.