Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato dopo il pareggio ottenuto dai viola contro il Genoa.

“Punti persi anche oggi, abbiamo preso il solito gol su una nostra distrazione. L'abbiamo recuperata e cercato di vincerla ma quando trovi squadre preparate è difficile farlo”.

Sul direttore di gara: “Era all'esordio e gli arbitri giovani vanno aiutati. Il calcio di rigore per il Genoa c'era e non ci possiamo soffermare su questi episodi. Giovedì dovremo giocare con intensità massimale, dopo tante partite si comincia a sentire anche un po' di stanchezza. Per noi deve essere una partita con l'acqua alla gola, tutte le nostre energie devono essere indirizzate lì. Stiamo provando a superare un momento difficile tutti insieme”.

Nuova investitura per lui arrivata quest'oggi da parte del presidente viola, Rocco Commisso: "Le responsabilità mie cambiano poco, per me Barone rappresentava tantissimo, cercherò di mettere tutto il mio impegno per lui, per Commisso, per i tifosi. Penso di avere la dote di lavorare sempre e non mollare mai nulla ed è quello che farò ancora".