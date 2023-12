Mutti: "Non vedo un problema di punte alla Fiorentina, serve solo tempo. Ora bisogna puntare alla Champions per tornare tra le prime in Serie A"

L'ex giocatore e allenatore Bortolo Mutti ha commentato a Lady Radio la stagione della Fiorentina. Queste le sue parole: “La strada intrapresa dalla squadra di Italiano è quella giusta, nonostante i risultati siano un po' altalenanti. La vedo proiettata per un campionato importante, visto che in rosa ha giocatori di qualità e il modulo proposto da Italiano mi piace. Anche il calcio che giocano è propositivo e gradevole”

E sugli attaccanti: “Secondo me le opzioni Nzola e Beltran sono ottime e valide, serve solo tempo per concretizzare tutta la mole di gioco che si crea, ma io non ci vedo problemi nel reparto offensivo. Adesso serve puntare alla Champions come fece l'Atalanta qualche anno fa. Proietterebbe la Fiorentina tra le prime in Serie A".