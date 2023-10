Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se siete su dispositivo portatile.

Lazio-Fiorentina 1-0 (90'+4 rig. Immobile)

Fiorentina: (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi (78' Ranieri), Arthur (71' Maxime Lopez), Duncan (46' Mandragora), Ikonè, Bonaventura (63' Barak) , Nico Gonzalez, Beltran (60' Nzola).

90'+4 Gol della Lazio. Dal dischetto va Immobile che non sbaglia e realizza l'1-0 per i biancocelesti. Finisce così la gara, con un'amarezza indescrivibile per i viola che se la sono giocata fino alla fine.

90'+2 Calcio di rigore per la Lazio. Colpo di testa di Vecino con il pallone che finisce sul braccio alto di Milenkovic. Incredibile.

90' Assegnati quattro minuti di recupero.

88' Perde un pallone velenosissimo in area Cataldi sulla pressione di Maxime Lopez che dribbla Romagnoli ma poi calcia su Provedel.

87' Sponda di Gonzalez per il tiro di Barak, fa suo il pallone Provedel.

84' Conclusione di Nzola sugli sviluppi di un calcio d'angolo, para e trattiene il pallone Provedel.

82' Va al tiro Vecino, tiro che esce di pochissimo sul secondo palo.

81' Fa movimento sulla destra la Fiorentina con Gonzalez e Ikone che si intercambiano, ma non trovano gli sbocchi necessari.

78' Ultimo cambio anche per la Fiorentina: esce Biraghi, va in campo Ranieri.

77' Ultimo doppio cambio per la Lazio: escono Castellanos e Zaccagni, tocca a Immobile e Pedro.

76' Cerca la conclusione da lontano Mandragora, ma manca il bersaglio.

74' Fiorentina che cerca di ricomporsi a metà campo, ma non è precisa in fase di passaggio.

71' Cambio a centrocampo anche per la Fiorentina: esce Arthur, va in campo Maxime Lopez.

70' Ripartenza della Lazio con Felipe Anderson che va al tiro, sulla respinta della difesa torna a concludere calciando alto.

67' Doppio cambio a centrocampo per la Lazio: escono Guendozi e Luis Alberto, vanno in campo l'ex fi turno Vecino e Kamada.

66' Ammonito Zaccagni per fallo commesso su Arthur.

65' Altra parata importante di Terracciano, che con i piedi interviene sulla conclusione di Luis Alberto in area su suggerimento di Felipe Anderson.

64' Conclusione rasoterra di Gonzalez verso il secondo palo, il pallone esce sul fondo.

63' Cambio anche nella Lazio: esce Rovella, va in campo Cataldi.

60' Doppio cambio per la Fiorentina: escono Beltran e Bonaventura, vanno in campo Nzola e Barak.

58' Altra occasione clamorosa per la Lazio, con Luis Alberto che da sinistra pesca Felipe Anderson in area; il brasiliano elude la marcatura di Milemkovic la sua conclusione viene neutralizzata da una grande parata di Terracciano.

57' Azione offensiva della Lazio, con il velo di Luis Alberto per Castellanos che conclude alto.

55' Ammonito Bonaventura dopo un contrasto di gioco con Rovella.

54' Occasione gigantesca sprecata da Castellanos, che dopo una bella azione di Zaccagni conclude sul fondo a porta spalancata.

53' Conclusione di Parisi dopo un'azione prolungata avviata da Gonzalez, pallone che finisce tra i guantoni di Provedel.

50' Recupera un pallone su Guendozi Mandragora, poi lo serve in area ma c'è la chiusura di Rovella.

47' Va al tiro rasoterra Luis Alberto, pallone tra le braccia di Terracciano.

46' Il secondo tempo inizia con un cambio per la Fiorentina: esce Duncan ammonito, va in campo Mandragora.

Da segnalare, al rientro negli spogliatoi, la scaramuccia tra Ikone e Rovella per il contatto precedente, ammoniti entrambi.

45'+1 Finisce il primo tempo: è 0-0 tra Lazio e Fiorentina dopo i primi 45 minuti di gara.

45+1 Contatto dubbio tra Ikone e Rovella in area biancoceleste, l'arbitro fa proseguire il gioco.

45' Ci sarà un minuto di recupero.

43' Fiorentina che ora cerca di reimpostare il gioco con i lanci dalla difesa, la Lazio a volte lascia liberi dei varchi nel mezzo del campo.

40' Il primo ammonito dei viola è Duncan per fallo commesso su Guendozi.

38' Bonaventura prova il lancio lungo per Beltran, pallone che finisce tra i guantoni di Provedel.

35' Ikone pesca Gonzalez sulla destra invece di tirare, e Provedel esce sull'esterno d'attacco argentino. Peccato per quest'occasione che poteva essere finalizzata meglio.

32' Ammonito Lazzari per un braccio alto su Gonzalez.

30' Azione dei bianconcelesti costruita da Guendouzi trasmette per Castellanos , il quale prova a servire Luis Alberto in area ma chiude tutto Milenkovic in scivolata.

28' Lazio che torna all'attacco con Zaccagni, il suo tiro esce fuori vicino al secondo palo.

25' Ci prova Duncan sottoporta dopo una serie di cross in area, poi Provedel fa suo il pallone.

22' Felipe Anderson strappa via un pallone a Biraghi e prova a servire Luis Alberto, chiude bene la linea del passaggio Parisi.

19' Lazio che ora fa possesso palla per riorganizzarsi, la Fiorentina invece conduce il suo gioco.

16' Palo di Beltran! Colpo di testa del centravanti viola su cross di Duncan che si stampa sulla traversa!

13' Segna Beltran innescato da Bonaventura, ma nel controllo del pallone prima del tiro si aggiusta il pallone con un braccio, quindi il gol viene annullato in seguito dal VAR.

12' Brividi per la Fiorentina su una ripartenza della Lazio, con Castellanos che fa tunnel a Milenkovic per servire Luis Alberto che calcia clamorosamente fuori.

11' Primo squillo della Fiorentina, con Bonaventura che va al tiro, para comodamente Provedel.

8' Rischio di Gonzalez che nel tentativo di recuperare un pallone che stava per uscire innesca Guendozi per il cross senza però trovare nessun giocatore in maglia biancoceleste in area.

6' Felipe Anderson va via a Bonaventura, rischia Martinez Quarta che con un intervento duro va a fermarlo.

3' Squadre in fase di studio, ritmi ancora lenti in campo.

1' Inizia la gara all'Olimpico! Forza viola!

La squadra di Vincenzo Italiano si appresta a tornare in campo dopo la super vittoria in Conference League per 6-0 ai danni del Cucaricki. Questa sera all'Olimpico di Roma, ore 20:45, fischio d'inizio di Lazio-Fiorentina. La squadra viola vuole ritrovare punti in campionato dopo la brutta sconfitta contro l'Empoli per riagganciare il quarto posto, la Lazio di Sarri vuole continuare a rimontare dopo un inizio di Serie A tutt'altro che positivo.

