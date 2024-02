L'arma di Sarri che rischia di far male a Italiano e alla Fiorentina. E il tecnico viola con la Lazio...

La Lazio è uno di quegli avversari che restano molto indigesti all'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano: cinque partite di campionato con lui alla guida dei viola, quattro vittorie laziali, un pareggio, dieci gol segnati dai biancocelesti, uno solo dai gigliati.

Un pareggio all'Olimpico, a Firenze…

Il pareggio in questione è quello del 29 gennaio 2023 (1-1 gol di Gonzalez) in una gara giocata all'Olimpico; a Firenze, per contro solo cocenti delusioni.

L'arma di Sarri

Sul Corriere dello Sport-Stadio si sottolinea poi come Maurizio Sarri, attuale allenatore della Lazio, abbia battuto Italiano quasi sempre allo stesso modo: in contropiede. Un'arma che rischia di far male alla Fiorentina che, proprio presa in contropiede, ha sofferto e non poco anche nell'ultima trasferta di Empoli.