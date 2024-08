L'ex giocatore della Fiorentina Alessandro Pierini ha parlato della sfida del Tardini tra Parma e viola al sito oggisportnotizie.it. Questo il suo commento: “Fiorentina? Come un po' tutte le squadre ancora in rodaggio, come tutti quelli che hanno cambiato allenatore, le rose ancora non sono complete quindi per vedere una squadra completa ci vorranno ancora le prossime 2/3 partite"

E sul calciomercato dei viola: "Ma direi di sì chiaramente mancano ancora alcuni tasselli però la società ha fatto un mercato importante comprando giocatori forti. Io credo che per continuare il percorso c’è bisogno di un ulteriore step e l’Europa League è una competizione europea superiore”.