L'attaccante appena acquistato dalla Fiorentina, Albert Gudmundsson, ha una grande considerazione del tecnico viola, Raffaele Palladino: “E' ambizioso, giovane, motivato e chiede tanto ai suoi giocatori e posso fare un ulteriore step di crescita con lui. E' uno dei principali motivi per i quali sono qui e non vedo l'ora di scendere in campo. Ho parlato con lui del mio ruolo in campo: posso giocare sulla fascia, da trequartista ma anche a centrocampo all'occorrenza. L'idea è quello di impiegarmi in uno di quei tre ruoli davanti, ma posso dimostrare le mie qualità indipendentemente dalla mia posizione”.

Sulla possibilità di indossare la maglia numero dieci: “Ad essere sincero non ho avuto il tempo di pensare al numero della maglia. Lo deciderò questa settimana e tutto diventerà più chiaro. Non direi che avevo paura che saltasse tutto, ma le ultime settimane della finestra di mercato sono sempre molto particolari. Sono rimasto molto rilassato e tranquillo, mentre il mio procuratore si occupava di tutto”.

Sul processo: “Sarà a settembre ma non avrà un impatto su di me, non ha inciso su di me. Sono concentrato sulla mia famiglia e sul calcio. Sono convinto di essere innocente e credo che ci sarà un'assoluzione”.